''Explosão'' de Judas acontece amanhã A cidade de Itu, a 92 km de São Paulo, contraria a tradição e realiza amanhã o castigo a Judas. Como acontece há 130 anos, o boneco do traidor de Jesus vai explodir no ar, juntamente com o de Satanás. Os organizadores esperam que o evento atraia 10 mil pessoas para a Praça Padre Miguel. A explosão acontecerá ao meio-dia.