Explosão deixa três feridos em Paulínia Dois caminhões-tanque explodiram ontem, à noite, em Paulínia, região de Campinas, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu durante a transferência de álcool de um veículo para o outro. Três pessoas ficaram feridas e duas delas tiveram mais de 80% do corpo queimado. O fogo atingiu um depósito subterrâneo. De acordo com a Guarda Municipal, a distribuidora onde ocorreu a explosão estava interditada há dois meses por suspeita de adulteração de combustíveis. Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, o incêndio foi controlado pelos bombeiros.