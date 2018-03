Explosão em empresa deixa 2 mortos e 2 feridos Dois funcionários morreram e dois ficaram feridos na explosão de um forno a vácuo, às 18h15 de ontem, numa empresa na Avenida Presidente Wilson, 2.953, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Morreram Itamar Ângelo Cambrais, de 39 anos, e Alexandre Cantoni, de 33. Policiais do 17º Distrito (Ipiranga) investigam as causas do acidente. Um dos funcionários feridos foi internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia, no centro da capital. Segundo a polícia, ele é americano e perdeu um braço na explosão. O outro funcionário ferido foi levado para o Pronto-Socorro Ipiranga. Pelo menos 10 viaturas e 40 bombeiros foram acionados. A explosão ocorreu num galpão e foi ouvida a quilômetros de distância. PMs disseram que os funcionários estavam instalando um forno a vácuo. A empresa, cujo nome não foi divulgado, ocupa uma grande área da avenida. Não há nenhuma identificação nos portões. Ninguém da empresa quis falar com a imprensa. Também não foi informado o número de funcionários que trabalhavam no momento da explosão.