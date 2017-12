Explosão em fábrica de fogos deixa um ferido em Salvador Uma explosão em uma casa que funcionava como fábrica clandestina de fogos de artifício, no município de Santo Antônio de Jesus (BA), a 184 quilômetros de Salvador, deixou o dono do imóvel, Sólon dos Passos, de 47 anos, com queimaduras em 90% do corpo. Até o início da noite desta quarta-feira, 28, ele estava internado, em estado grave, no Hospital Geral do Estado (HGE). A delegada do município, Rogéria Araújo, que investiga o caso, entrou na Justiça com pedido de busca e apreensão na casa de Passos.