Explosão em fábrica de telhas deixa quatro feridos no Paraná Uma explosão ocorrida em uma estufa destruiu uma fábrica de telhas em Maringá, no Paraná, na manhã desta terça-feira, 16, segundo informações da TV Globonews. No momento do acidente, quatro funcionários estavam trabalhando e ficaram feridos. O estado de saúde de um deles, que tentou desligar o equipamento, é grave. Os bombeiros acreditam que um vazamento de gás teria provocado o acidente. Pedaços de telha e concreto voaram e atingiram outras empresas.