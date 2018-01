Explosão em supermercado no Rio deixa 7 feridos graves

SÃO PAULO - Uma explosão causada por gás no interior de um supermercado em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 31, deixou ao menos 10 feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete vítimas foram resgatadas em estado grave, uma com ferimentos moderados e duas foram levemente atingidas.

A corporação foi chamada às 7h40 e enviou cinco viaturas para o local. Policiais Militares também foram ao local da explosão.

Os bombeiros ainda não sabem o que causou a explosão no Multi Market, mas afirmam que não houve fogo. A corporação não soube dizer se o estabelecimento estava aberto para o público no momento em que ocorreu o acidente.

Por causa da ocorrência, vias em torno da Estrada Coronel Vieira, na área do número 880, onde fica o estabelecimento, foram interditadas pelo Centro de Operações do trânsito do Rio de Janeiro.