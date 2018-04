Explosão em tradicional parque de Porto Alegre deixa 14 feridos

PORTO ALEGRE - A explosão de dois botijões de gás de um carrinho de churros no mais tradicional parque de Porto Alegre resultou em 14 feridos. A tarde quente e sem chuva atraiu milhares de pessoas aos parques da capital e, como de costume, levou centenas de famílias à Redenção.

O acidente ocorreu perto do espelho d'água do parque. Eram cerca de 12h30 deste domingo quando um vazamento ocasionou a explosão de dois botijões de três quilos de gás de cozinha. Os feridos, entre eles crianças, tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus e foram atendidos pelos Bombeiros no local.

Até o horário da publicação desta nota, duas crianças de 5 e 6 anos permaneciam internadas na UTI Pediátrica do Hospital de Pronto Socorro, e outras duas, na enfermaria. Seis adultos em estado regular recebiam atendimento e um havia sido liberado.

Outros dois homens foram encaminhados, estáveis, ainda na tarde de hoje, ao Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre.

A Polícia Civil espera o resultado da perícia para apontar a responsabilidade pelo acidente. Ainda no local do ocorrido, os bombeiros afirmaram, informalmente, que a carrocinha era irregular.