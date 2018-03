Explosão mata três presos em túnel escavado no Carandiru

Três presos morreram queimados na madrugada de ontem ao tentar fugir por um túnel no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário do Carandiru, na zona norte de São Paulo. Para a Polícia Militar, a morte dos presos pode ter sido causada por gases exalados do esgoto. A principal suspeita é que um deles tenha usado um isqueiro para acender um cigarro ou uma lâmpada durante a escavação, o que teria provocado a explosão. Segundo a Comgás, o hospital não é abastecido pela companhia, o que descarta a hipótese de um cano de gás encanado ter sido perfurado na escavação. Marcos Roberto Borges, de 34 anos, e Reginaldo Correia de Carvalho, de 28, morreram na hora. Já Edson Carlos da Silva, de 31, foi levado para o Hospital Estadual do Mandaqui, também na zona norte, onde morreu por volta do meio-dia. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Silva teve 95% do corpo queimado. O túnel estava em estágio inicial e tinha 4 metros de comprimento e 40 centímetros de diâmetro. Ele foi escavado na ala B do hospital, que tem saída para o Parque da Juventude. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) não divulgou a pena que era cumprida pelos criminosos. A secretaria apenas informou, por meio de nota, que Reginaldo Correia e Edson Carlos estavam internados por serem portadores de HIV. Marcos Roberto tinha tuberculose. Os três ocupavam a mesma cela. A SAP acionou a Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário e instaurou procedimento para apurar como os presos conseguiram fazer a escavação e em que circunstâncias eles morreram. A direção da unidade comunicou as mortes ao 9º Distrito Policial (Carandiru), onde a ocorrência foi registrada como tentativa de fuga e morte suspeita. Não foi informado o local de sepultamento dos corpos. FUGA EM MASSA Em dezembro de 2003, 87 presos escaparam da Penitenciária do Estado, na zona norte da capital. Durante a fuga, o túnel usado pelos detentos desmoronou e pelo menos quatro deles morreram soterrados. Outros 39 presos conseguiram fugir. Os demais foram recapturados. Com eles, foram encontrados nove celulares e um revólver. Os presos dos Pavilhões 1, 2 e 3 saíram por um buraco aberto em uma oficina desativada na penitenciária. O túnel, de cerca de 130 metros de comprimento e 50 centímetros de diâmetro, terminava em uma galeria de esgoto do outro lado da Avenida Ataliba Leonel.