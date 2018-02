Expresso Tiradentes completa um mês de funcionamento O Expresso Tiradentes, antigo Fura-fila, está completando um mês de funcionamento nesta segunda-feira, 9, e os ônibus que vão do Sacomã até o terminal Mercado receberam neste período mais de 500 mil passageiros. De acordo com a reportagem da Rádio Eldorado AM, os usuários do Expresso Tiradentes confirmam que o trajeto entre a zona sul e o centro está mais rápido com o novo serviço. Porém, alguns reclamam da falta de informações na hora da baldeação. O técnico de moldagem Rodrigo Bonifácio viaja de ônibus de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, até o Sacomã, onde faz baldeação e com o Expresso Tiradentes segue até o centro. Bonifácio chega ao trabalho em um tempo menor, mas pede melhorias na sinalização dos terminais. " Hoje eu levo 1h30, antes era 2h, 2h10, mesmo. Acho que precisa ter mais informações, por que tem muita gente que ainda não entende a forma de serviço deles." O funcionário público Ricardo Bulgareli, que também viaja do Grande ABC até o centro de São Paulo, tem a mesma reclamação: "Falta informação, a sinalização não é muito clara e as pessoas ficam um pouco confusas quanto à precisão da informação" Já a enfermeira Irene David, que mora na zona leste e trabalha em Heliópolis, na zona sul, comemora a rapidez do trajeto entre os terminais Mercado e Sacomã, mas ao sair do Expresso Tiradentes, ela tem dificuldade em pegar o ônibus correto na baldeação. "Muito rápido, muito bom, porém ainda estão um pouco confusas as placas determinando em qual você embarca." Ainda segundo a Rádio Eldorado AM, desde a inauguração, a prefeitura fez mudanças nas linhas de ônibus dos terminais do Expresso Tiradentes. Para finalizar o primeiro trecho do antigo Fura-fila foram investidos R$ 200 milhões, parte financiada pelo BNDES.