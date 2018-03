Expresso turístico no estilo anos 50

A partir de amanhã, os paulistanos terão uma nova opção de turismo de um dia. Partindo da Estação da Luz, o trem Expresso Turístico transportará passageiros de São Paulo a Jundiaí. O passeio ocorrerá aos sábados e os turistas poderão passar a tarde em um dos três roteiros da região: o cultural, o ecológico ou o circuito das frutas. Com traje apropriado à composição dos anos 50, caberá a chefes de trem, como Cristiane Aparecida Felipe, receber os passageiros. Em cada vagão, trabalham dois monitores, um chefe de trem e um segurança. Todos já eram funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e se candidataram à vaga. "Fomos treinados por dois dias. Aprendemos a receber os passageiros. Aos sábados, teremos essa nova função", diz o chefe de trem Lélio Oliveira. Durante a viagem, os monitores contam histórias sobre as estações e regiões por onde a composição passa. A passagem custará R$ 28, ida e volta. Para grupos de até quatro pessoas haverá desconto de 50% para o segundo, o terceiro e o quarto bilhetes. Em Jundiaí, os turistas que optarem pelos roteiros terão de contratar os serviços de uma agência de turismo. Cada um custa em torno de R$ 40. Segundo o secretário estadual de Esporte, Lazer e Turismo, Claury Santos Alves da Silva, o projeto visa a aproximar o turismo rural dos paulistanos. "Pretendemos transformar o das frutas em um dos melhores circuitos rurais do Brasil", diz. De acordo com o secretário adjunto dos Transportes Metropolitanos, João Paulo de Jesus Lopes, o interesse em levar turismo a Jundiaí e a disponibilidade de linhas nos fins de semana foram os fatores que motivaram o projeto. "Como o número de usuários aos sábados é menor, podemos utilizar a estrutura que temos com outro tipo de operação", diz. Duas locomotivas a diesel de 1952 foram restauradas pela CPTM. Com 28 metros de comprimento e 2,70 metros de largura, os dois vagões da locomotiva acomodam 174 pessoas. " Aproveitamos tudo o que tínhamos. Por isso, o investimento total do projeto é de apenas R$ 100 mil", afirma. O trajeto de 61 km inclui as 15 estações da atual Linha 7-Rubi, sem parada, em uma hora e meia. O trecho corresponde à primeira ferrovia de São Paulo, que ligava Santos a Jundiaí. Ela era utilizada para transportar o café produzido no interior até o Porto de Santos. Até junho, o mesmo projeto será implementado em Mogi das Cruzes. "Também haverá três roteiros. O circuito das flores, ecológico e cultural", diz Jesus Lopes. Em Paranapiacaba, distrito de Santo André, as operações devem começar em agosto. "Como parte do trecho da linha não é da CPTM, estamos acertando com a concessionária MRS para fazer um roteiro aos domingos."