Extraditado, Cacciola chega ao Brasil na quinta-feira A extradição de Salvatore Cacciola já está em andamento e o ex-banqueiro deve chegar ao Brasil para se apresentar à Justiça do Rio de Janeiro na quinta-feira, segundo a Polícia Federal. A PF informou, em nota, que não divulgará mais detalhes da operação e alega razões de segurança. O ex-banqueiro foi preso por agentes da Interpol em Mônaco em 15 de setembro. Ele foi condenado a 13 anos de prisão pelos crimes de desvio de dinheiro público e gestão fraudulenta. Em 1999, para evitar a falência do Marka, de propriedade de Cacciola, o Banco Central socorreu a instituição numa operação que gerou um rombo de mais de 1,5 bilhão de reais aos cofres da União, de acordo com a nota da PF.