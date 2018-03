FAB e Marinha anunciam o resgate de mais 13 corpos do mar

A Marinha e a Força Aérea Brasileira (FAB) informaram nesta terça-feira, 9, o resgate de mais 13 corpos no mar, aumentando para 41 o número de vítimas resgatadas do Oceano Atlântico, onde o Airbus A330-200 da Air France caiu na noite do dia 31. Ao todo, 228 pessoas estavam a bordo do avião. Outros quatro corpos já haviam sido resgatados nesta manhã.

Veja também:

Air France substituirá sensores de velocidade em poucos dias

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas as notícias sobre o Voo 447

Submarino francês no resgate à caixa-preta