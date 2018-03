FAB e Marinha garantem buscas no Atlântico até o dia 19

Especial: Os desaparecidos do voo 447

O brigadeiro informou que nesta quarta não foi avistado nenhum corpo no mar. Apenas destroços foram recolhidos pelos navios que trabalham nas buscas. "Ao longo do dia as condições do tempo ficaram bastante degradadas, o que nos obrigou a modificar as áreas de busca das aeronaves para um outro local que não é a maior prioridade", explicou. Segundo ele, a área de Dacar, onde deveriam ser feitas as buscas, estava com condições meteorológicas não adequadas.

O trabalho inicial da perícia feito em Fernando de Noronha está demorando além do previsto, segundo informou o brigadeiro. Esperava-se uma média de duas horas para análise de cada corpo e estão sendo necessárias três. Isso provocou o atraso do transporte dos corpos para o Instituto Médico Legal de Recife, encarregado de efetuar os exames médicos legais.

Conforme a FAB, o navio Desembarque-Doca Rio de Janeiro deverá integrar as operações de busca e resgate a partir do próximo dia 19. Vindo do Haiti, com 363 militares, o navio passará nas proximidades de Fortaleza (CE), onde receberá o reforço de dois helicópteros.

Corpos