FAB expulsa soldados envolvidos na morte de jovem em hotel de trânsito no Recife

SÃO PAULO - Os três soldados envolvidos na morte da jovem Monique Valéria de Miranda Costa, 20 anos, dentro de um quartel da Força Aérea Brasileira (FAB) no Recife, na madrugada do último dia 7 de agosto, foram desligados do serviço militar nesta quinta-feira.

Segundo a FAB, o ato administrativo ocorre após a conclusão do inquérito policial militar que apurou o ingresso de pessoas não autorizadas em unidades militar. Os três ex-soldados responderão a processos na Justiça Militar e Civil.

Monique estava com outras duas amigas em um quarto do hotel de trânsito dos oficiais da FAB e teriam sido levadas para o local pelos três soldados que estavam em serviço. De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Monique levou um tiro de pistola 9 milímetros no rosto e morreu antes de receber socorro.

No quarto onde o corpo foi encontrado havia vestígios de consumo de bebidas alcoólicas. As garotas, ainda segundo a polícia, teriam ido ao local a convite dos soldados.