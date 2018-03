FAB informa que 49 corpos já foram resgatados

Galeria de fotos: buscas da FAB pelo Voo 447

Três destes corpos já estão a bordo da fragata brasileira Bosísio, conforme informações fornecidas hoje por representantes das Forças Armadas. A fragata parte nesta noite do local e deve chegar a Fernando de Noronha na próxima terça-feira. Em coletiva de imprensa realizada nesta noite, o brigadeiro da Aeronáutica Ramon Borges Cardoso reiterou que, a partir de 17 de junho, Marinha e Aeronáutica promoverão reuniões periódicas para definir até quando se estenderão as buscas.

Por ora, segundo ele, não há data limite para a missão de busca e resgate de corpos e destroços. "Normalmente, o prazo que é levado em conta é de até três semanas, entre 20 e 21 dias, mas não necessariamente (isso ocorre). Faremos a análise a cada dois dias e tomaremos decisões não apenas com base em dados técnicos, mas também em possibilidades", afirmou há pouco.

Hoje, o centro de operações de buscas recebeu a visita do embaixador francês Pierre-Jean Vandoorne, que veio ao Brasil para coordenar as atividades das organizações francesas envolvidas na missão de busca e resgate.

A operação de buscas de despojos do voo 447 da Air France entra agora em uma fase ainda mais difícil, duas semanas após o acidente. Desde quinta-feira a força-tarefa militar brasileira nada avistou na região de buscas, enquanto o último resgate realizado pela Marinha francesa ocorreu na sexta-feira, 12, com o recolhimento de seis corpos. Eles foram transferidos neste domingo, 14, para a fragata da Marinha brasileira Bosísio, e chegam ao arquipélago de Fernando de Noronha na terça-feira, 16 onde serão submetidos ao mesmo processo de pré-identificação, já realizado em 43 corpos.

Depois de duas semanas de buscas, o avião radar R-99 realizou um rastreamento eletrônico de 1.019.548 quilômetros no Oceano Atlântico, o equivalente a cinco vezes o Estado de São Paulo, de acordo com balanço da Aeronáutica. O R-99 faz uma média de três viagens diárias à região de buscas, a 1.350 quilômetros do Recife. A aeronave detectou, através da busca eletrônica, áreas onde, em seguida, outras aeronaves e navios localizaram destroços e corpos de vítimas.

O brigadeiro Ramon Borges Cardoso, diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ratificou, em entrevista coletiva, no início da noite de ontem (14), que não há prazo definido para o encerramento das buscas. Lembrou que o prazo normalmente considerado é de três semanas - 20 a 21 dias - mas garantiu que "a decisão não é só baseada em dados técnicos". "Se continuarem encontrando corpos, as buscas serão estendidas".