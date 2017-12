FAB intercepta avião com 361,7 kg de cocaína no Ceará

FORTALEZA - Aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptaram um Cessna que transportava 361,7 quilos de cocaína em Boa Viagem, a 220 quilômetros de Fortaleza (CE), neste sábado, 16. Quando a Polícia Federal chegou no local, os bandidos já haviam fugido. Esta foi a terceira apreensão de aviões com drogas em pouco mais de um mês no estado.

O pouso do Cessna foi feito em Santa Cruz, a 30 quilômetros da sede de Boa Viagem, por determinação de aviões da FAB. Testemunhas informaram à PF que os tripulantes fugiram em duas caminhonetes assim que pousaram.

Outros casos. Em 11 de abril um avião que vinha do Paraguai caiu na fronteira do Ceará com o Piauí com 250 quilos de cocaína. Em 14 de abril outro avião de médio porte foi interceptado em Canindé, a 120 quilômetros de Fortaleza, com 400 quilos de cocaína. Nesta apreensão além da droga foram presas cinco pessoas.