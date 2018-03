FAB localiza corpos dos dois ocupantes de ultraleve acidentado no RS

A Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou os corpos dos dois ocupantes do ultraleve que estava desaparecido desde à tarde de quinta-feira, 3, no Rio Grande do Sul.

A aeronave foi localizada às 10h30 de hoje em um área de difícil acesso no Vale da Pedra Branca, no município de Três Forquilhas. Vinte militares da Aeronáutica estavam envolvidos no resgate.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ultraleve deixou a cidade de Canela, na serra gaúcha, para seguir para o município de Torres, no litoral do Estado, onde participaria do 10º Encontro Nacional de Ultraleves. Por volta das 14 horas de ontem, o piloto emitiu um sinal de socorro. O pedido foi emitido a cerca de 30 km do aeroporto de Torres. Em seguida, o Centro de Coordenação de Salvamento de Curitiba (SALVAERO-Curitiba), da Aeronáutica, iniciou as buscas.

Um helicóptero UH-1H e um avião Bandeirante participaram da operação de busca realizada em uma área de aproximadamente 4 mil quilômetros quadrados.

A operação de remoção e identificação dos corpos ficará a cargo das autoridades policiais locais.