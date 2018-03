FAB nega que avião tenha causado desabamento A Aeronáutica negou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, ter registro de algum incidente com uma de suas aeronaves na região de Marechal Hermes, no Rio. Informou ainda que não comentaria as declarações de testemunhas, que disseram ter visto um avião fazendo um vôo rasante pouco antes de o prédio desabar. À noite, segundo um oficial ouvido pelo Estado, só aviões pequenos, levando pára-quedistas em treinamentos militares, operam na Base Aérea dos Afonsos.