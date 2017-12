FAB transporta estrutura de hospital que será instalado em SC

Aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) transportam neste sábado, 29, para a cidade catarinense de Navegantes parte da estrutura do hospital de campanha que será instalado na BR-101, no trecho Itajaí-Ilhota, para atender à população dos municípios mais atingidos pelas enchentes em Santa Catarina. O Hospital de Campanha das Forças Armadas deve começar a funcionar na segunda-feira, 1º. A primeira parte da estrutura chegou nesta sexta, 28, e pesava 10 toneladas. Veja também: Mortos pelas chuvas chegam a 99 em SC Saiba como ajudar as vítimas da chuva Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas No local, o atendimento médico será feito por 40 profissionais de saúde entre médicos, enfermeiros e auxiliares. O hospital foi colocado à disposição da população do estado por meio de uma parceria entre os Ministério da Defesa e da Saúde e tem capacidade para atender até 400 pessoas por dia. De acordo com a Defesa Civil, o expediente será das 8h às 16h enquanto houver necessidade de reforço no atendimento médico na região. Santa Catarina recebeu ajuda do governo federal e de Estados vizinhos. O governo federal vai liberar R$ 1 bilhão para ajudar as vítimas da chuva no Estado - em todo o País serão R$ 1,6 bilhão em ajuda. Homens da Força Nacional de Segurança também fazem parte das equipes de resgate às vítimas nas cidades mais atingidas pelas enchentes causadas pelas chuvas que atingiram o Estado nos últimos dois meses.