Fabiana, da Gaviões da Fiel, é eleita a musa do JT

"Eu vou entrar com a faixa de campeã no Sambódromo no dia do desfile oficial. Vou entrar com esta faixa e com o pé direito na avenida." Foi assim, com muita alegria e emocionada, que Fabiana Pieroccini, musa da Gaviões da Fiel, recebeu a notícia que tanto esperava: ela é a vencedora do concurso ‘Qual é a musa do samba em SP?’. Pela primeira colocação, além da faixa, ela irá receber um colar de ouro, com pingente (também de ouro branco) e três brilhantes, da Joalheria Vivara. Veja também Todas as candidatas Vanessa Fernandes, da Mancha Verde, e Bruna Ancheschi, da Camisa Verde e Branco, respectivamente segunda e terceira colocadas, receberão faixas pela colocação. Promovido pelo Jornal da Tarde e pelo Portal estadao.com.br, o concurso contou com a participação de 14 candidatas, uma de cada escola de samba do Grupo Especial de São Paulo. Cinco meninas passaram à fase final e 3.065 votos - 39% do total - elegeram Fabiana como a musa do samba. Somando as duas fases, a musa conseguiu a marca de 7.313 votos. "Fiquei muito feliz pela vitória num concurso onde várias mulheres bonitas participaram. Todas entendem de carnaval, têm samba no pé. Agradeço a Gaviões da Fiel, pela escola ter acreditado no meu trabalho, pelo pessoal que votou em mim", disse Fabiana. Orgulho Vanessa Fernandes, a candidata que representou a Mancha Verde, estava feliz com a segunda colocação. Ela ficou com 29% dos votos (2.266) da fase final. No total, 3.777 internautas votaram na candidata. "Estou contente pela classificação, é legal participar de um concurso como este. A competição levantou bastante o nome da Mancha Verde. Minha participação causou bastante euforia na galera verde. Até agora tem muita gente ligando e copiando minha foto no portal do Estadão, colocando nos okurts. Gostei para caramba!" Com 1.076 votos na 2ª fase e 2.104 no total, a terceira colocação ficou com Bruna Ancheschi, da Camisa Verde e Branco. "Estou muito feliz com o terceiro lugar. Todos meus amigos votaram e convocaram seus amigos para fazerem o mesmo. O pessoal do Camisa Verde não foi diferente no último ensaio que participei o locutor da quadra pediu votos para mim", explicou . A quarta colocação ficou com Thais Palmares, da Águia de Ouro. Ela recebeu 824 votos na 2ª fase. A quinta colocação ficou com Danielle Romani, da Império de Casa Verde, que foi escolhida por 642 internautas.