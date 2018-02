Fachada de lan house desaba e mata jovem A estudante Jéssica Alves Miranda dos Santos, de 15 anos, morreu e quatro crianças ficaram feridas ao serem atingidas pela laje da fachada de uma lan house que cedeu na noite de sábado em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Entre as crianças está um bebê de 1 ano de idade. As vitimas estavam em frente ao estabelecimento, localizado na Rua José Augusto Caveanha, Jardim Santa Terezinha, quando a estrutura se rompeu. As crianças foram levadas para a Santa Casa da cidade.