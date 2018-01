Faixa da Dutra permanece interditada em Pindamonhangaba

São Paulo, 2 - Ainda não há previsão de regularização do tráfego no trecho entre os km 101 e 104 da Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Pindamonhangaba (SP).

No início da tarde de sexta-feira, 1º, a faixa da direita da pista sentido Rio de Janeiro-São Paulo cedeu em decorrência das fortes chuvas na região, que começaram na quarta-feira, 30. O trecho está interditado e o trânsito foi desviado para a pista SP-RJ, que opera em mão dupla.

A NovaDutra, concessionária que administra a estrada, recomenda aos motoristas evitar o trecho, que estava congestionado por volta das 10h30 deste sábado.

Obras emergenciais estão sendo feitas no local. "Nas próximas horas, teremos uma previsão de regularização", informou a assessoria de imprensa da empresa.

Outro trecho da Dutra que havia sido interditado na tarde de ontem, na altura do Km 199, na altura de Arujá (SP), que estava alagado, já foi liberado e o tráfego flui normalmente.