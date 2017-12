Falante, Alencar recebe visita da presidente

"Ele tem se mantido bem, sem sinais novos de infecção. Então apesar do quadro local, do ponto de vista geral ele vem se mantendo estável. Vamos esperar a evolução dele", disse o cirurgião Raul Cutait, que integra a equipe que cuida de Alencar. A avaliação foi reforçada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho. "Ele está estável e conversou com a presidente por mais de 30 minutos."

Dilma e Alencar falaram apenas sobre amenidades, segundo informou a assessoria da Presidência. Ela estava em companhia do secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho e a conversa foi acompanhada pela mulher do ex-vice-presidente, Mariza Gomes da Silva.

Minutos antes da chegada de Dilma, o presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva, filho caçula de Alencar, demonstrou otimismo sobre a recuperação do pai. "Cheguei de manhã e ele já estava conversando", afirmou.

Cutait explicou que, numa situação normal, Alencar deveria ser operado, mas as condições não permitem. Ele está sendo tratado "de forma conservadora", a base de antibióticos. Alencar luta há 13 anos contra um câncer no abdome.