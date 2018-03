Falha causa apagão no ES e no Rio

Um blecaute atingiu ontem todo o Estado do Espírito Santo e municípios das regiões norte, noroeste e da Região dos Lagos do Estado do Rio. O apagão de quase duas horas foi provocado pela queda no sistema de duas linhas de transmissão de Furnas Centrais Elétricas. Os municípios do Rio foram os primeiros a ficar sem luz, por volta das 17 horas. Às 17h50, a pane chegou ao Espírito Santo. Técnicos de Furnas investigavam ontem à noite a causa do incidente. Com a pane nas duas linhas de transmissão que ligam o Rio ao Espírito Santo, uma terceira linha - que liga Vitória a Ouro Preto (Minas) - foi desativada por medida de segurança para não ficar sobrecarregada, segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A distribuidora Ampla, responsável pelo fornecimento de energia a parte dos municípios fluminenses, divulgou nota dizendo que a ''''interrupção foi causada por um problema nas linhas de transmissão de 345 mil volts de Furnas Centrais Elétricas'''', falha ''''externa ao sistema da Ampla''''. Após checagem para saber se a rede estava danificada, operadores de Furnas Centrais Elétricas conseguiram religar o sistema às 18h20. O fornecimento de luz no Rio começou a ser restabelecida às 18h55. Como a volta do fornecimento é gradual, às 19h30 ainda havia regiões do Espírito Santo sem energia. Apesar do desligamento da linha Vitória-Ouro Preto, nenhum município de Minas foi afetado, segundo Furnas. Os municípios fluminenses que ficaram sem luz foram Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Cantagalo, Cambuci, Itaperuna, Pádua, Italva, Laje do Muriaé, São Fidélis, Miracema, Itaocara, Cordeiro, Macuco, Porciúncula, Bom Jardim, Varre e Sai, São José do Ubá, Campos dos Goytacazes - além de parte da Região dos Lagos. O último grande apagão no País aconteceu em 1º de janeiro de 2005. Os Estados do Rio, Espírito Santo e parte de Minas sofreram com a falta de luz por uma hora e meia, devido a uma falha técnica de um funcionário durante a operação do sistema elétrico na subestação de Cachoeira Paulista (SP). Na ocasião, uma das quatro linhas que abastecem o Rio estava desligada. No fim do dia, duas linhas caíram. Na hora de religá-las, um funcionário acabou desligando a única que funcionava.