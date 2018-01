Falha de transmissão deixa parte do Rio e Baixada Fluminense sem energia

Atualizado às 13h12

SÃO PAULO - Uma falha na transmissão de energia ocorreu no Sistema Interligado Nacional (SIN) nesta terça-feira, 24, e provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em vários bairros da zona norte do Rio, Ilha do Governador e Baixada Fluminense, por cerca de uma hora e meia.

O Aeroporto do Galeão e o Metrô-Rio foram afetados e tiveram de funcionar com auxílio de geradores. A interrupção afetou cerca de 840 mil clientes da Light, principalmente da zona norte carioca, e outros 100 mil em cinco bairros de Duque de Caxias, na Grande Rio, até por volta do meio-dia.

De acordo com a concessionária Metrô-Rio, o tráfego foi interrompido por 55 minutos na Linha 2, entre as estações Pavuna e Inhaúma, na zona norte, mas não houve tumulto e a energia já foi restabelecida.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), às 10h41, houve o desligamento de duas linhas de transmissão, Adrianópolis-São José e Angra-São José, que alimentam o Rio de Janeiro e pertencem à Furnas.

Por conta da abertura das linhas, o sistema de proteção desligou os circuitos de saída da subestação e vários outros circuitos foram desligados, cortando a carga de 1.500 megawatts para as empresas Light, no Rio, e Ampla, em Niterói. As causas da falha serão investigadas. / COM AGÊNCIA BRASIL