Falha em escada rolante do metrô deixa 11 feridos no Rio Uma falha mecânica na escada rolante que liga os pisos das linhas 1 e 2 do metrô na estação do Estácio, no Rio de Janeiro, deixou 11 feridos hoje. No momento do acidente, a estação estava lotada e houve um princípio de pânico entre os passageiros. O socorro das vítimas, que sofreram escoriações e ferimentos leves, foi feito pela própria equipe de segurança do metrô. Todos os feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro. A pane na escada rolante aconteceu às 9 horas e surpreendeu os passageiros que utilizavam o equipamento. A escada parou de forma abrupta e começou a funcionar em sentido contrário, desequilibrando uma pessoa, que acabou caindo em cima de quem vinha logo atrás. Segundo nota distribuída pela assessoria de imprensa da concessionária Metrô Rio, os agentes de segurança que ajudaram os feridos são capacitados para atendimento em primeiros socorros. Ainda de acordo com a nota, uma assistente social da empresa acompanhou os passageiros até o Hospital Souza Aguiar. A concessionária ainda não sabe o que causou o problema mecânico na escada rolante. O equipamento foi isolado para perícia e a estação funcionou normalmente durante o resto do dia. A Secretaria Municipal de Saúde informou que todos os feridos foram liberados no fim da tarde.