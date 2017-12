Falha em radar causa 4.045 multas indevidas Vão ser canceladas 4.045 multas registradas nos dias 19 e 20 de outubro no km 52 da Rodovia Castelo Branco, sentido interior, em Araçariguama. Uma falha no radar fez com que fossem multados motoristas que passassem a mais de 60 km/h no trecho, quando o limite ali é de 120 km/h. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) vai enviar até a semana que vem um comunicado sobre o cancelamento das multas. Quem não receber deverá ligar para (011)3311-1718.