Falha em rede de transmissão de Itaipu causa apagão em quatro regiões

RIO - Uma falha no sistema de transmissão da energia de Itaipu provocou um apagão por 30 minutos nesta sexta-feira, 2, nos Estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso. Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS) parte dos Estados da região Sul e Sudeste também foi afetada.

A falha do sistema provocou o desligamento de quatro circuitos de transmissão entre a Usina de Itaipu e a subestação de Foz do Iguaçu.

Todo o sistema de geração de energia de Itaipu na sua parte brasileira foi interrompido, provocando uma queda na oferta de energia de 5,7 mil MW às 16h43. Outras usinas entraram com suprimento extra de energia no Sistema Interligado dentro do Esquema Regional de Alívio de Carga (Erac) e o ONS constatou perda total de 3 mil MW.

A totalidade da oferta de energia foi reconectada até 17h13. De acordo com o operador, ainda não se sabe o que causou o apagão.

Itaipu negou responsabilidade pela falha. A assessoria de comunicação da usina informou que o problema aconteceu na subestação de Ivaiporã, que pertence à Furnas Centrais Elétricas. No local, teria estourado a bucha de um transformados em uma linha de transmissão. Segundo informações de Itaipu, a falha teria durado cerca de 3 minutos.

Em nota, a usina de Furnas confirmou que o problema começou com a existência de gás no interior do reator do circuito 3 da Linha de Transmissão de Foz-Ivaiporã, na subestação de Foz do Iguaçu, solicitou ao ONS o desligamento urgente do circuito.

A nota também diz que "não houve tempo do ONS proceder a execução da manobra e, 25 minutos depois, ocorreu a explosão da bucha do reator, desligando o circuito."

Existiu ainda o desligamento das linhas de interligação de Furnas com o setor de 60 Hz da usina de Itaipu. "Em análise preliminar, Furnas informa que o desligamento desta interligação e dos demais equipamentos da subestação de Foz do Iguaçu não teve origem no seu sistema", conclui o comunicado.

