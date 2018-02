Falha em sistema atrasa entrega de passaportes

SÃO PAULO - Uma falha no sistema interno da Polícia Federal está provocando atrasos na entrega de passaportes nesta segunda-feira, 27, em todo o país, segundo a PF. O problema, de acordo com a PF, já está sendo resolvido e deve ser corrigido até a manhã desta terça-feira, 28.

Na sede da PF em São Paulo, a entrega dos documentos está sendo feita precariamente, de acordo com a instituição. Já as operações para agendamento dos passaportes, feitas através do site do órgão, estão sendo realizadas normalmente, segundo a PF.