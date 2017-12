Falha mecânica atrapalha circulação da Linha 3 do Metrô Uma falha mecânica em uma das composições da Linha 3-Vermelha do Metrô atrapalhou a viagem dos usuários na manhã desta terça-feira, 27. Os freios do trem que estava na Estação Santa Cecília, sentido Barra Funda, travou por volta das 9 horas, provocando muita fumaça na parte inferior da composição. A linha, que faz a ligação leste-oeste, ficou com a circulação prejudicada por 18 minutos, já que o trem foi esvaziado e levado para um estacionamento próximo da Estação Barra Funda (estação final da linha), mas ninguém ficou ferido.