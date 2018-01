Falha na segurança do espaço aéreo será investigada em Goiás

O Ministério Público Federal (MPF) vai investigar a possibilidade de falhas de órgãos federais na queda do avião EMB1 (prefixo PT-VFI), no estacionamento do Shopping Flamboyant. A informação foi confirmada neste sábado, 14, pelo procurador da República, Raphael Perissé. Na quinta-feira, 12, Kleber Silva, de 31 anos, sequestrou a própria filha, roubou um monomotor e atirou a aeronave contra o estacionamento do shopping. Os dois morreram na queda. Antes de provocar o acidente, ele agrediu a mulher e a jogou do carro da família em movimento.

"É preciso estabelecer se houve ou não falhas na segurança do espaço aéreo brasileiro", disse. Além de Raphael Perissé, o procurador Marcello Santiago Wolff atuará no caso e ambos deverão detalhar a atuação do MPF na segunda-feira, 16.

"Precisamos saber qual foi a responsabilidade do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) e do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Comdabra) no caso", disse Wolff. "Também é preciso saber porque o Mirage - caça da Força Aérea Brasileira (FAB) - só faria a segurança de Brasília no episódio", disse ele, ao anunciar que pretende ouvir todos os envolvidos para detectar as falhas e evitá-las.