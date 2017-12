Falha 'rara' causou apagão, diz Chesf

RIO - A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) divulgou nesta sexta-feira, 4, nota explicando o apagão que tomou conta do Nordeste na madrugada de hoje. Segundo a empresa, a 0h08 de sexta-feira (horário de Brasília), um defeito no componente eletrônico denominado "cartela" acionou, indevidamente, o sistema de proteção da linha de transmissão que interliga as usinas de Luiz Gonzaga, localizada no município de Jatobá (PE), e de Sobradinho (BA).

Na sequência, à 0h21, ocorreu o desligamento da Subestação Luiz Gonzaga e sete estados do Nordeste Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará foram afetados com interrupção de energia, tendo sido a última carga restabelecida às 4h37min.

Na nota, a Chesf informa que segundo superintendente de Operação, João Henrique Franklin, depois de identificada a origem do defeito, todas as medidas necessárias foram tomadas para normalizar o atendimento o mais breve possível.

"Foi um evento considerado raro e a Chesf está trabalhando no Relatório de Análise de Perturbação, que será feito em conjunto com o Operador Nacional do Sistema (ONS)e com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)", afirmou. A recomposição das cargas foi iniciada nos seguintes horários: Fortaleza (1h10), Aracaju e Salvador (2h05), Recife (2h15), João Pessoa (2h25), Maceió (3h35) e Natal (4h10).