Falhas fazem Justiça pedir perícia contábil O juiz Alfredo Athie Jr., da 32.ª Vara da Capital, determinou perícia contábil, societária e curatorial no Museu de Arte de São Paulo (Masp), visando tomar uma decisão sobre problemas administrativos apontados em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. "O Masp encontra-se no limiar da descontinuidade de suas atividades, com graves problemas financeiros, de controle e, por conseqüência, de gestão", aponta o MPE. Os débitos somariam mais de R$ 20 milhões. A Assessoria de Imprensa do museu informou que serão prestadas todas as informações solicitadas.