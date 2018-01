Falhas na rede elétrica prejudicam circulação de trens Duas linhas de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ficaram interditadas no início da manhã desta terça-feira devido a falhas da rede elétrica. Segundo a CPTM, o problema começou por volta das 5h30, quando as duas vias da Linha B (Itapevi-Júlio Prestes) ficaram interditadas entre as estações Lapa e Barra Funda. A Linha D (Luz-Rio Grande da Serra) também teve suas duas vias bloqueadas entre as estações Mauá-Rio Grande da Serra. Por volta das 7h30, uma via foi liberada nas duas linhas, possibilitando a volta parcial da circulação dos trens. Durante a interdição, a CPTM entregou bilhetes especiais aos usuários para que pudessem utilizar outras linhas para continuarem a viagem. Por volta das 8 horas, o tempo de espera entre uma composição e outra nas estações Lapa e Barra Funda estava em 15 minutos, de acordo com a CPTM. Já na outra linha o problema não está afetando a circulação, por ser o ponto final da linha.