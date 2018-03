Falsa grávida é presa com barriga de cocaína no RN

SÃO PAULO, 30 - Uma falsa grávida foi presa em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, usando uma barriga falsa em que carregava 2,1 kg de cocaína. A mulher de 20 anos foi detida no aeroporto da cidade com um homem de 24 anos, de acordo com a PF. Eles são acusados de tráfico de drogas.

A mulher saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foi presa por volta das 2h30 desta sexta, após os policiais suspeitarem da passageira, que chegou sozinha, apenas com bagagem de mão e passou a fazer contatos através de um celular. Ela foi seguida até o estacionamento, onde, segundo a PF, um homem a esperava em um táxi.

A falsa grávida disse que recebeu uma proposta de R$ 3 mil para ir buscar a droga no Mato Grosso do Sul, mas não forneceu detalhes sobre os contratantes. O homem declarou que "não sabia de nada" e que apenas foi dar uma carona a uma conhecida da família.