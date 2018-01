Falsos policiais levam US$ 100 mil de maranhenses Dois maranhenses viajaram mais de 2.600 quilômetros atrás de dinheiro fácil e perderam US$ 100 mil num golpe. Marcos e Rodrigo Crespam chegaram a Ribeirão Preto, no interior paulista, na sexta-feira. Num quarto de hotel, encontraram o suposto intermediário de um deputado federal, identificado como Souza, que se dispunha a comprar dólares com ágio de 70%. Oito homens com coletes da Polícia Civil entraram no quarto e levaram o ?intermediário?, acusando-o de estelionato, e todo o dinheiro. A polícia vai investigar o golpe.