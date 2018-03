Falsos policiais roubam R$ 30 mil ''''Você está preso por lavagem de dinheiro.'''' Com essa frase, o empresário M.A.S. foi surpreendido, ontem à tarde, por três homens vestidos de policiais federais, num golpe que resultou em roubo e tentativa de seqüestro. O crime ocorreu em uma movimentada avenida da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A cena foi flagrada pela reportagem do Estado, que fotografou a abordagem ao empresário, dono de uma casa de câmbio e turismo. Ele resistiu com socos e tapas às investidas dos supostos agentes. Ao perceber a presença do fotógrafo, os bandidos deixaram M.A.S. e levaram cerca de R$ 30 mil, além de seu automóvel. Veja a galeria de fotos da ação O diretor executivo da PF, Zulmar Pimentel, informou que não foi identificado entre os criminosos nenhum agente federal. Ele disse que não estava prevista operação oficial da PF na Barra ontem à tarde e afirmou que a polícia segue tentando identificar os homens. Segundo o empresário, o crime, ocorrido na Avenida Armando Lombardi, começou a ser tramado pela manhã, quando um funcionário da empresa recebeu o telefonema de um homem, que se identificou como Fernando,vendedor da concessionária Ago Veículos. O impostor disse que um cliente precisava trocar US$ 15 mil, para a compra de um Mercedes-Benz. O funcionário da casa de câmbio ligou para a concessionária e confirmou a existência de um vendedor chamado Fernando. Apressado, o rapaz não conversou com o suposto vendedor e passou a transação a M.A.S., que partiu para a concessionária com a quantia. O vendedor da Ago Fernando Luiz Cavalcante disse que não fechou nenhum negócio como esse. ''''Não chamei casa de câmbio.'''' Foi o que ouviu M.A.S. ao chegar à concessionária. ''''Ninguém sabia de venda nenhuma. Dirigi rapidamente até a firma, com medo'''', contou o empresário. Na Avenida Armando Lombardi, um Honda Civic preto com um giroscópio ligado no teto, emparelhou com o Chevrolet Tracker do empresário. ''''Eles disseram: ''''Pára, que é Polícia Federal'''' e mostraram distintivos e armas'''', relatou. Ao sair do carro, o empresário recebeu ''''voz de prisão'''' dos falsos policiais. ''''Eles disseram que eu estava sendo preso por lavagem de dinheiro. Achei estranho, pois sei que não estou sendo investigado. Reagi e eles disseram: ''''Quer morrer, meu irmão?'''''''', revelou. A partir desse momento, M.A.S. começou a lutar com os homens, e chegou a ter a mão direita algemada. O fotógrafo do Estado Fabio Motta pensou que se tratava de uma operação da PF. Ao perceberem sua presença, os criminosos largaram o empresário e fugiram. Um dos homens levou o carro dele com o dinheiro e boletos do Banco Central. M.A.S. deu queixa na delegacia da Barra da Tijuca. O automóvel dele e o Honda Civic foram localizados na Avenida General Guedes da Fontoura.