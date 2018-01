Falta de água atinge praias do Guarujá O fornecimento de água no Guarujá ficou crítico com a chegada de turistas no fim de semana prolongado, sobretudo nas Praias da Enseada, Pitangueiras e Perequê, além do Distrito de Vicente de Carvalho. A Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp), porém, informou que a situação estava sob controle, porque caminhões-pipa foram colocados à disposição dos moradores.