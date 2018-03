Falta de educação (no trânsito) Carta 19.055 Nas nossas ruas e avenidas tem de tudo: gente inteligente, gente má, gente distraída, gente burra, gente não-tô-nem-aí-pro-outro e gente até educada, solidária, com consideração pelo pedestre e pelo motorista ao lado, atrás ou à frente. O triste é quando ?o outro? é burro e mau ao mesmo tempo. Daí ele ultrapassa pela direita, ultrapassa na estrada apesar da faixa dupla do chão, força a passagem e dá risada, joga o papel do lanchinho e a lata do refri pela janela e dá risada, quase encosta em você ou arranha, amassa, leva o retrovisor - e foge e dá risada. Se você reclamar, na melhor das hipóteses xinga. Na pior, sai do carro botando fogo pelas ventas e dá um tiro. Os distraídos já têm outro comportamento: ficam à sua frente na faixa mais à esquerda da avenida, a 30 por hora. Não adianta dar luz baixa ou alta ou um toquezinho leve de buzina: lá eles deslizam, tranqüilos como cisnes num lago, e lá ficam. Ou mudam de pista sem dar seta. Já o educado e solidário pára diante da faixa de pedestres, mesmo se o sinal estiver aberto, e deixa o pobre a-pé acabar de atravessar. Invariavelmnte xingado de "bobo, idiota!", nem por isso deixa de ser gentil. O sinal vermelho é respeitado - menos de madrugada, que também não somos loucos. Os limites de velocidade, idem - a menos que algum assaltante de moto venha correndo atrás. Mas essa é uma situação de (quase) exceção. Na verdade, é fácil ser solidário, no trânsito e na vida. Basta reconhecer que ao nosso lado há um ?outro?, com as mesmas necessidades. Campanha de educação no trânsito? Inútil. Ou se tem, ou não se tem. Vem de casa. CHRISTINE HAN - Ibirapuera Carta 19.056 De ônibus para o Rio Precisando viajar para o Rio com a família, por causa da crise aérea optei por irmos de ônibus executivo (Viação 1001), no dia 3 às 15h01. Ainda no Terminal do Tietê, avisamos ao motorista que o puxador da porta do banheiro estava com defeito, mas nada foi feito. E logo no início da viagem não mais pudemos usar o banheiro, porque o trinco caiu. Paramos num posto para que todos pudessem usar o sanitário, e paramos duas vezes na Baixada Fluminense, à noite, no meio da estrada: uma para recolher passageiros da Cometa, cujo ônibus quebrara, e outra para deixar duas pessoas num supermercado. Para voltar à Dutra o motorista teve de cortar caminho por dentro de um posto de gasolina. Escolhi viajar de ônibus porque me pareceu mais seguro, mas não foi. Chegamos atrasados, sem banheiro, correndo o risco de paradas imprevistas na Baixada, à noite, e estressados. Conclusão: voltamos de avião, pela TAM, com só 10 minutos de atraso. O telefone da ANTT só dá ocupado. NÁDIA STROSBERG ZALCMAN Jardim Paulistano A ANTT responde: "Este ano, fiscalizamos o carro mencionado oito vezes nos terminais do Rio de Janeiro. No dia 9, logo após a reclamação, ele foi autuado no Terminal de Resende, no trajeto SP-Rio, por trafegar com o extintor vencido. O trinco da porta já devia estar consertado, se não o fiscal teria tomado providências. Há fiscalização permanente em 8 terminais no Rio de Janeiro e 11 em São Paulo, incluindo os terminais Novo Rio/RJ e Tietê/SP, onde só no mês de julho vistoriamos 5.386 veículos no Rio e 6.743 em São Paulo. Não obstante, no período de 20 a 22/6 fizemos uma fiscalização técnico-operacional na garagem da empresa no Rio. A parada que o ônibus fez para recolher passageiros da Cometa em virtude da quebra do carro é procedimento permitido. O trajeto SP-Rio é feito em geral em seis horas, mas com a crise aérea o movimento nas rodovias aumentou; nesse caso a viagem foi feita em 6h45, numa 6.ª feira, tempo aceitável, mediante o exposto. Quanto ao 0800, a Ouvidoria da ANTT, embora já atenda cerca de 13 mil chamadas mensais, está se esforçando para ampliar a capacidade do atendimento com brevidade. Essa é apenas uma das ferramentas de acesso à agência. Os outros meios de comunicação são e-mail, ouvidoria@antt.gov.br; formulário Fale Conosco, site www.antt.gov.br; atendimento pessoal na sede da ANTT; fax: (061) 3410- 1402, e por carta: Ouvidoria da ANTT - SBN - Quadra 2, Lote 17, Bloco C - Brasília/DF - CEP 70040-020." Este e-mail é somente para agradecer o sempre pronto e eficiente atendimento do Estadão, sem o qual eu certamente não teria os meus vários problemas resolvidos. Eu poderia enumerar vários casos, mas acredito que nem seja necessário. Mesmo assim, quero deixar registrado aqui o meu mais profundo agradecimento à coluna, que praticamente já se tornou meu advogado de defesa do consumidor, bem como meu portal de reivindicações, dentre outros. MARIZA SOARES DA SILVA Capital