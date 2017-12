Falta de energia ainda afeta 106 mil imóveis em SC

O boletim das 15 horas das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) informa que pouco mais de 106 mil imóveis ainda estavam sem energia nesta terça-feira, 25. Segundo a empresa, a região de Blumenau era a mais afetada do Estado: 74 mil (29,6%) das residências dos 16 municípios da central de abastecimento da região ainda estavam sem luz. Veja também: Chuva bloqueia 30 estradas em SC Governo federal promete ajuda de R$ 40 mi Chuva deixa 137 mil residências sem luz Defesa Civil abre conta para doações 'Em 1 minuto, eu perdi as duas', diz pai Blog ajuda moradores afetados Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação Na central elétrica de Itajaí, que reúne dez municípios, a falta de energia ainda afeta outros 25.596 imóveis (9,6% da região) e em Joinville são 3.482 (1,5%). Outros municípios como Lages, Jaraguá do Sul e a capital, Florianópolis, ainda têm pontos sem luz, porém em números bem menores que antes.