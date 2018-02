Falta de energia elétrica atinge bairros da zona sul de SP Um problema técnico ocorrido na empresa que distribui energia elétrica para a Eletropaulo deixou alguns bairros da zona sul de São Paulo sem luz no início da tarde deste domingo, 25. Segundo a assessoria de imprensa da Eletropaulo, por volta das 12h15, houve uma estrago, ainda não identificada, na Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP). Em conseqüência, ficaram sem energia parte dos bairros de Vila Mariana, Itaim-Bibi, Ibirapuera, Alto da Boa Vista, Vila Clementino, Saúde, Brooklin e uma área do Butantã. De acordo ainda com a assessoria de imprensa da Eletropaulo, às 12h22, a luz voltou e o fornecimento foi sendo gradativamente restabelecido nas áreas atingidas. O órgão confirmou que o Aeroporto de Congonhas chegou a ficar 20 minutos sem energia elétrica,mas a situação também já foi resolvida.