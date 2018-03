Falta de material preocupa coordenadores do PSDB

O deputados do PSDB Otávio Leite (RJ) e João Almeida (BA) comentavam o mesmo problema no coquetel antes do debate da TV Globo: falta de material para as carreatas programadas para os seus Estados neste sábado. "O pessoal está levando tudo. Está a maior dificuldade para conseguir bandeiras", comentou Almeida. Otávio Leite disse que mandou recolher todo o material disponível para a carreata na manhã de hoje na zona norte da capital do Rio.