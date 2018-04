Faltou 'coragem' a Aécio para disputar Presidência, diz Costa

O candidato do PMDB ao governo de Minas, Hélio Costa, disse ontem que faltou "estratégia política" e "coragem" ao ex-governador Aécio Neves (PSDB) na sua tentativa de se viabilizar como candidato à Presidência. Segundo Costa, que tem como principal adversário o governador tucano Antonio Anastasia, caso o ex-governador tivesse tomado uma decisão "tempos atrás" de deixar o PSDB, ele poderia estar hoje disputando o Planalto com o apoio do presidente Lula.

"Houve um vácuo de candidatos quando nós perdemos o candidato natural, que seria José Dirceu, e depois perdemos o Palocci. E havia uma simpatia do Lula por ele (Aécio). Faltou um pouquinho de desprendimento político, para não dizer coragem", afirmou, em sabatina promovida pelo jornal Folha de S. Paulo.

Candidato ao Senado, Aécio desistiu de sua pré-candidatura presidencial em dezembro do ano passado. Costa disse que não disputaria nenhum cargo majoritário se Aécio fosse candidato à Presidência. "Seria impossível para um mineiro ficar contra uma candidatura de Aécio."

Aécio rebateu Costa, destacando que sempre repudiou o "oportunismo" como "meio de ascensão política". "Coragem na vida pública é honrar compromissos assumidos com a população. É priorizar a coerência e a lealdade às próprias convicções e princípios."