Família alemã voltava de temporada no Rio A bordo do vôo 447 estavam 26 passageiros da Alemanha, segundo informações da Air France. Entre eles, cinco pessoas de uma mesma família de Fellbach, no sul do país. Nos aeroportos de Stuttgart, Berlim, Hannover e Hamburgo, equipes de atendimento de emergência foram colocadas de prontidão para prestar atendimento e acompanhamento psicológico a parentes e amigos dos passageiros. A polícia de Berlim confirmou que ao menos um ocupante era esperado para desembarcar na cidade. Outros nove passageiros teriam Munique como destino, segundo o jornal TZ, publicado naquela cidade. De acordo com a versão online do jornal Bild, um executivo do grupo alemão de siderurgia ThyssenKrupp também estava no voo. O voo de conexão que chegou a Stuttgart vindo de Paris tinha 11 lugares vazios, ainda segundo o Bild. Cinco deles deveriam ser ocupados por uma família que voltava de férias do Rio, com desembarque programado para o aeroporto de Stuttgart. "Eram uma mulher, seus pais, a irmã e seu filho, provavelmente o único bebê a bordo. Eu conhecia pessoalmente essas pessoas e gostaria de pedir licença para, aqui no ar, transmitir meus sentimentos ao marido, que provavelmente sofre em casa", disse, ao vivo, o correspondente do principal telejornal da TV estatal alemã ARD, Thomas Aders.