Família de aeromoça do voo 447 move ação contra Air France

O advogado contratado pelos parentes de Amado disse que a família é a segunda a entrar com ação legal contra a Air France. Ele afirmou que busca fazer com que a empresa seja submetida a investigação formal antes de 24 de setembro, quando a Air France e as famílias das vítimas vão reunir-se pela quarta-vez desde o acidente. Caberá à promotoria decidir se abre processo.

"Nós queremos respostas a nossas perguntas, queremos saber as causas exatas do acidente e queremos que as pessoas assumam suas responsabilidades", disse Jean-Claude Guidicelli, o advogado que representa o pai e irmão de Amado.

Os investigadores que tentam descobrir as causas do acidente disseram que defeitos nos sensores que medem a velocidade do avião podem ter sido um dos motivos, mas é improvável que tenham sido o único.

A Air France afirmou em 31 de julho que planejava substituir os sensores de velocidade de seus aviões A330 e A340.

Submarinos franceses interromperam suas buscas pelas caixas-pretas de voo sem conseguir localizar essas peças do A330, informou na quinta-feira a agência do governo responsável pela investigação.

Uma investigação judicial sobre homicídio involuntário também foi aberta.

Uma porta-voz da companhia aérea não quis comentar a ação da família de Amado, mas disse que a Air France respeita sua dor e compartilha de sua tristeza. "Nós queremos compreender as causas do acidente", disse ela.

(Por Pierre Thebault; reportagem adicional de James Regan)