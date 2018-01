Família de casal que morreu no México sofre para trazer corpos ao Brasil

Familiares dos turistas brasileiros que morreram afogados em uma caverna no México nesta última semana alegam passar por dificuldades para trazer os corpos de volta ao País. O casal José Brugnaro Neto, de 34 anos, e Renata Alves Costa, de 36, estava acompanhado de um guia enquanto praticava mergulho monitorado em Playa del Carmen, na região da Riviera Maya.

De acordo com José Roque Brugnaro, pai de José Brugnaro Neto, há doze dias que os parentes das vítimas têm sofrido com a burocracia envolvida na negociação. "Já enviamos diversos documentos, procurações, fizemos contato com os consulados, acertamos valores com o seguro e, ainda assim, não tivemos uma resposta definitiva sobre quando poderemos trazer nossos filhos de volta", afirma.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As famílias agora solicitam ajuda das autoridades brasileiras. "Queremos pedir auxílio do governo brasileiro, para interferir nesse trâmite e nos ajudar", pede José Roque Brugnaro. "Notamos que há boa vontade dos órgãos, mas muitas complicações de país para país. Precisamos de auxílio político", diz.

Segundo a polícia mexicana, o casal de brasileiros e seu guia, o espanhol Ismael García Manzanares, de 34 anos, provavelmente ficaram perdidos durante a trilha. Os corpos só foram encontrados após sete horas de buscas e a Procuradoria de Justiça do Estado já iniciou as investigações.