Família de PM sofre ameaça em Sorocaba Três homens tentaram invadir na noite de sábado, 22, a casa de um policial militar em Sorocaba. Depois de tentar, sem sucesso, forçar a porta e a janela da residência, eles picharam o muro interno com frases contendo ameaçadas de morte. O policial, que não teve o nome divulgado, não estava em casa. Sua mulher, que cuidava do bebê do casal, de oito meses, percebeu a movimentação e telefonou para o marido. Pelo menos um dos homens estava encapuzado. De acordo com a mulher, os desconhecidos não conversaram entre si e não fizeram ruídos. Quando um carro da Polícia Militar chegou, eles já tinham fugido. A pichação e a ameaça estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Há suspeita de que estejam relacionadas com os ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC). Amedrontada, a mulher quer mudar de casa.