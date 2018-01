Família é assassinada por três homens em Aracaju Três homens encapuzados mataram o casal Fábio Santos, de 27 anos, e Mônica Silva Santos, de 30 anos, além do filho deles, de apenas oito anos. A chacina aconteceu na madrugada de domingo, no bairro Santa Maria, em Aracaju. A única sobrevivente é uma adolescente de 14 anos, afilhada de Mônica, que conseguiu fugir quando os homens se distraíram com um carro que passava pela rua. De acordo com a polícia, os tiros foram dados na cabeça e os homens não levaram nada, por isso há suspeita de que Fábio Santos tenha envolvimento com tráfico de drogas. Na casa dele, foram encontrados 15 papelotes de maconha. A afilhada de Mônica contou que o garoto de oito anos pedia a um dos homens que não matassem sua mãe e acabou sendo executado. A mãe de Mônica, a empregada doméstica Miriam Silva, 48 anos, foi quem comunicou o fato à polícia. "Não me pergunte nada, porque não sei", disse Miriam que teme pela própria vida. "Justiça agora só de Deus, porque ninguém vai dar a vida deles de volta", afirmou. O garoto Luiz Macion e a mãe, Mônica, foram enterrados na manhã de hoje no cemitério São João Batista, em Aracaju. O corpo de Fábio Santos continua no Instituto Médico Legal (IML), aguardando os familiares.