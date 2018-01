Família é chacinada a tiros em Franco da Rocha Por volta das 3h45 da madrugada desta quarta-feira, atiradores invadiram uma casa localizada na Rua Pintassilgo, no bairro de Pretória, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e dispararam contra um casal e suas três crianças. A única sobrevivente foi uma menina de 10 anos. A garota, baleada no pescoço, chegou ao hospital consciente. Ouvida por policiais militares do 26º Batalhão, disse que outras pessoas também haviam sido baleados e forneceu o endereço da casa. No local indicado foram encontrados quatro mortos. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Também não se sabe o que teria motivado a chacina.