Família é morta a tiros dentro de casa em Salvador

Três pessoas de uma mesma família foram mortas na madrugada desta terça-feira, 14, no bairro periférico do Calabetão, em Salvador, na Bahia. A líder comunitária Aurina Rodrigues Santana, de 44 anos, seu marido, o pedreiro Rodson da Silva Rodrigues, de 29, e o filho, Paulo Rodrigo Santana Braga, de 19 anos, foram mortos a tiros por homens encapuzados que invadiram a casa da família. Segundo agentes da 10.ª Delegacia que investigam o caso, foram encontrados no local cerca de 40 trouxinhas de maconha e 30 pedras de crack. Braga havia procurado um jornal local dois meses atrás para denunciar abusos de policiais militares que atuam no bairro. De acordo com ele, a casa da família já havia sido invadida por PMs.